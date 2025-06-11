Артем Ляшанов объяснил, как технология 3RI меняет правила онлайн-платежей в 2025 году
Киев • УНН
Артем Ляшанов объяснил, как технология 3RI упрощает онлайн-оплаты, повышает конверсию и соответствует требованиям PSD3.
В 2025 году одной из важных тем в сфере финтеха становится массовое внедрение протокола 3RI (3D Secure Requestor Initiated). Эта технология, по словам финтех-предпринимателя Артема Ляшанова, качественно меняет взаимодействие пользователя с платёжными сервисами: участие клиента в транзакциях сводится к минимуму, при этом уровень безопасности только растёт.
"3RI - это незаметность, доведённая до совершенства. Клиенту не нужно подтверждать каждую оплату, а бизнес получает больше успешных транзакций. Это не просто технология - это новый уровень удобства", считает Артем Ляшанов.
Что такое 3RI и как это работает
В классической версии 3D Secure пользователь сам подтверждает оплату — через SMS или приложение банка. Но 3RI позволяет проводить верификацию со стороны продавца, используя ранее подтверждённые данные клиента. По словам Артема Ляшанова, это открывает новый этап в развитии "бесшовных" платежей.
Наиболее эффективно 3RI применяется в таких сценариях:
- подписки (стриминговые сервисы, SaaS);
- транзакции с отложенным списанием (такси, аренда);
- встроенные оплаты в мобильных приложениях.
"Современный пользователь не должен думать об оплате - она должна происходить на фоне. И именно в этом суть 3RI", подчёркивает Артем Ляшанов.
Преимущества для бизнеса
Артем Ляшанов обращает внимание, что технология не только упрощает процесс, но и увеличивает конверсию: меньше отказов, больше успешных оплат.
Дополнительно снижается уровень мошенничества, ведь используются уже проверенные данные клиента. Это особенно важно в условиях подготовки к внедрению новой директивы PSD3, которая усиливает требования к безопасной аутентификации.
"Сегодня платёжные системы уже активно поддерживают 3RI. Это логичное развитие идей PSD2 и полное соответствие стандартам PSD3", объясняет Артем Ляшанов.
По его словам, успешность платёжного сервиса в 2025 году будет зависеть от скорости внедрения современных протоколов. 3RI - не просто тренд, а технологическая необходимость.
"Удобство без потери контроля - формула будущего. И 3RI - её воплощение", резюмирует Артем Олегович Ляшанов.