Артем Ляшанов пояснив, як технологія 3RI змінює правила онлайн-оплат у 2025 році

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Ексклюзив
07:03 • 16839 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
07:00 • 42921 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
06:29 • 69043 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 52967 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 80631 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 59083 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 61389 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 63460 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
10 червня, 13:21 • 51225 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

10 червня, 13:16 • 46305 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
41%
749мм
Популярнi новини

У тамбовській області рф дрони атакували пороховий завод: що відомо

11 червня, 02:20 • 17353 перегляди

НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

06:12 • 37568 перегляди

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

06:47 • 32828 перегляди

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

08:51 • 45907 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 16481 перегляди
Публікації

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 16509 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

06:29 • 69043 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 80548 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 290650 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 277383 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 32312 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 42746 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 69510 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 51944 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 86767 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

Артем Ляшанов пояснив, як технологія 3RI змінює правила онлайн-оплат у 2025 році

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Артем Ляшанов пояснив, як технологія 3RI спрощує онлайн-оплати, підвищує конверсію та відповідає вимогам PSD3.

Артем Ляшанов пояснив, як технологія 3RI змінює правила онлайн-оплат у 2025 році

У 2025 році однією з важливих тем у сфері фінансових технологій стає масове впровадження протоколу 3RI (3D Secure Requestor Initiated). Ця технологія, за словами фінтех-підприємця Артема Ляшанова, дозволяє якісно змінити взаємодію користувача з платіжними сервісами, мінімізуючи його участь у повторних транзакціях і водночас підвищуючи їхню безпеку.

"Суть 3RI в тому, щоб зробити оплату невидимою, але надійною. Клієнт не витрачає час, бізнес не втрачає гроші. Це не просто технологія – це новий стандарт зручності", вважає Артем Ляшанов.

Що таке 3RI і як це працює

У класичному протоколі 3D Secure саме користувач підтверджує транзакцію – через SMS, додаток банку або інші методи. Але 3RI дозволяє робити це за клієнта – самим торговцем, використовуючи збережений раніше верифікований профіль. За словами Артема Ляшанова, це відкриває новий рівень безшовності у фінансових операціях.

3RI особливо ефективний у таких сценаріях:

  • автоматичні підписки (стримінгові сервіси, хмарні сервіси);
    • транзакції з відкладеним списанням (таксі, прокати);
      • мобільні застосунки з вбудованими оплатами.

        "У сучасному UX користувач не повинен думати про оплату – вона має відбуватись у фоні. Саме такий підхід ми і бачимо в реалізації 3RI", каже Артем Ляшанов.

        Переваги для бізнесу

        Артем Ляшанов наголошує, що технологія не лише спрощує оплату, а й значно підвищує конверсію. Відмова клієнта на етапі введення коду або підтвердження зменшується, а кількість успішних транзакцій зростає.

        Окрім цього, знижується рівень шахрайства, адже використовується вже перевірена інформація про платника. Це особливо важливо в контексті нових вимог PSD3, які посилюють акценти на безпечній аутентифікації.

        "Ми вже бачимо, як міжнародні платіжні системи підтримують 3RI. Це технологія, яка логічно розвиває ідеї PSD2 і повністю відповідає новим стандартам PSD3", – підкреслює Артем Ляшанов.

        За його словами, успіх будь-якого платіжного сервісу у 2025 році напряму залежить від того, наскільки швидко він зможе впровадити сучасні протоколи аутентифікації. І 3RI тут – не просто тренд, а вимога часу.

        "Зручність без втрати контролю – ось формула майбутнього фінансових сервісів. І 3RI – її практична реалізація", – підсумовує Артем Олегович Ляшанов.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

        Новини Бізнесу
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9