Артем Ляшанов пояснив, як технологія 3RI змінює правила онлайн-оплат у 2025 році

У 2025 році однією з важливих тем у сфері фінансових технологій стає масове впровадження протоколу 3RI (3D Secure Requestor Initiated). Ця технологія, за словами фінтех-підприємця Артема Ляшанова, дозволяє якісно змінити взаємодію користувача з платіжними сервісами, мінімізуючи його участь у повторних транзакціях і водночас підвищуючи їхню безпеку.

"Суть 3RI в тому, щоб зробити оплату невидимою, але надійною. Клієнт не витрачає час, бізнес не втрачає гроші. Це не просто технологія – це новий стандарт зручності", вважає Артем Ляшанов.

Що таке 3RI і як це працює

У класичному протоколі 3D Secure саме користувач підтверджує транзакцію – через SMS, додаток банку або інші методи. Але 3RI дозволяє робити це за клієнта – самим торговцем, використовуючи збережений раніше верифікований профіль. За словами Артема Ляшанова, це відкриває новий рівень безшовності у фінансових операціях.

3RI особливо ефективний у таких сценаріях:

автоматичні підписки (стримінгові сервіси, хмарні сервіси);

транзакції з відкладеним списанням (таксі, прокати);

мобільні застосунки з вбудованими оплатами.

"У сучасному UX користувач не повинен думати про оплату – вона має відбуватись у фоні. Саме такий підхід ми і бачимо в реалізації 3RI", каже Артем Ляшанов.

Переваги для бізнесу

Артем Ляшанов наголошує, що технологія не лише спрощує оплату, а й значно підвищує конверсію. Відмова клієнта на етапі введення коду або підтвердження зменшується, а кількість успішних транзакцій зростає.

Окрім цього, знижується рівень шахрайства, адже використовується вже перевірена інформація про платника. Це особливо важливо в контексті нових вимог PSD3, які посилюють акценти на безпечній аутентифікації.

"Ми вже бачимо, як міжнародні платіжні системи підтримують 3RI. Це технологія, яка логічно розвиває ідеї PSD2 і повністю відповідає новим стандартам PSD3", – підкреслює Артем Ляшанов.

За його словами, успіх будь-якого платіжного сервісу у 2025 році напряму залежить від того, наскільки швидко він зможе впровадити сучасні протоколи аутентифікації. І 3RI тут – не просто тренд, а вимога часу.

"Зручність без втрати контролю – ось формула майбутнього фінансових сервісів. І 3RI – її практична реалізація", – підсумовує Артем Олегович Ляшанов.