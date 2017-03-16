Арсенал оружия нашли в подъезде дома в Киеве

В полдень работники, которые меняли окно в подъезде дома, нашли тайник оружия и боеприпасов, которые были завернуты в одежду. Об этом они сразу же сообщили в полицию.

Полиция задокументировала этот факт, изъяв с места происшествия пистолет и автомат, около 200 патронов различного калибра, гранату с запалом.

Изъятый ​​арсенал направлен на проведение экспертизы. Правоохранители устанавливают владельца опасной находки.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, правоохранители изъяли арсенал оружия и наркотики у жителя Хмельницкой области.