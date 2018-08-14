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Арсенал оружия в гараже: помещением пользуется экс-боец батальона "Киев-2"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Гаражным помещением, в котором правоохранители обнаружили арсенал оружия, пользуется бывший военнослужащий батальона "Киев-2". Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

Арсенал оружия в гараже: помещением пользуется экс-боец батальона "Киев-2"

Как сообщает военная прокуратура, в гараже было обнаружено 4 ручных противотанковых гранатомета (2 — РПГ-26, 2 — РПГ-22), 4 мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 гр. каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 гр., около 2 кг пластида, 27 гранат РГД-5, 15 гранат Ф-1, 1 тротиловая шашка, 12 электродетонаторов и одна зажигательная трубка, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62×54 мм, 6 62×39 мм и 5,45×39 трассирующие, всего более 4 тыс. шт.

“Указанным гаражным помещением пользуется бывший военнослужащий батальона „Киев-2“”, — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия, планируется задержание бывшего военнослужащего батальона “Киев-2”, подготовка сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины и ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, в гаражном кооперативе Киева правоохранители изъяли арсенал оружия.

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