Арсенал зброї в гаражі: приміщенням користується екс-боєць батальйону "Київ-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Гаражним приміщенням, в якому правоохоронці виявили арсенал зброї, користується колишній військовослужбовець батальйону "Київ-2". Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
Як повідомляє військова прокуратура, у гаражі було виявлено 4 ручних протитанкових гранатомети (2 — РПГ 26, 2 — РПГ 22), 4 міни МОН 50, 25 тротилових шашок вагою 200 гр. кожна, 4 тротилових шашки вагою 400 гр., близько 2 кг пластиду, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, 1 тротилова шашка, 12 електродетонаторів та одна запальна трубка, набої до автоматичної зброї калібру 7,62×54 мм, 6,62×39 мм та 5,45×39 трасуючі, загалом понад 4 тисячі шт.
“Вказаним гаражним приміщенням користується колишній військовослужбовець батальйону „Київ-2“”, — сказано у повідомленні.
Наразі продовжуються слідчі дії, планується затримання колишнього військовослужбовця батальйону “Київ-2”, підготовка повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України та клопотання до суду про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, у гаражному кооперативі Києва правоохоронці вилучили арсенал зброї.