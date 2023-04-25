Армия рф нанесла более 100 ударов по Запорожской области, 5 - с авиации

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"За последние сутки террористические войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам на линии разграничения: 91 артобстрел, 5 авиаударов, 5 из РСЗО и 10 атак с применением БПЛА. Сейчас поступило 11 сообщений о разрушениях. Российские снаряды крушат коммунальные сети, дома и имущество людей", - написал Малашко.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.