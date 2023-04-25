Армія рф завдала понад 100 ударів по Запорізькій області, 5 - з авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські окупанти минулої доби 111 разів обстріляли Запорізьку область, зокрема завдали 5 авіаударів та 10 - з безпілотників, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"За останню добу терористичні війська завдали 111 ударів по 20 містам і селам на лінії розмежування: 91 артобстріл, 5 авіаударів, 5 з РСЗВ та 10 атак із застосуванням БПЛА. Наразі надійшло 11 повідомлень про руйнування. Російські снаряди трощать комунальні мережі, домівки та майно людей", - написав Малашко.
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За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.