Армия рф за сутки обстреляла 10 областей Украины, атаковала 116 объектов инфраструктуры - отчет

Российские войска за минувшие сутки атаковали 138 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.

Всего из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация, как отмечается, - "были атакованы 138 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры".

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.