Армия рф ударила по вокзалу в Сумах: повреждены окна, но пути - целы

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Вражеский обстрел повредил окна на железнодорожном вокзале в Сумах, но обошлось без жертв, поезда курсируют по расписанию.
Часть поддержки от партнеров тормозится, нужно увеличивать собственные возможности - Зеленский
Президент Зеленский выразил обеспокоенность замедлением поддержки со стороны партнеров и призвал усилить собственную обороноспособность Украины, чтобы противостоять вызовам, стоящим перед ней.
Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожьем: из-за падения обломков пострадала женщина
28-летняя женщина была травмирована обломками после того, как украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над Кривым Рогом.
Взрыв в Новой Каховке: один российский коп погиб, ещё три ранены
В результате взрыва в полицейском участке на оккупированной россией части Херсонской области погиб один российский полицейский, еще трое получили ранения, также пострадала мирная жительница.
В Генштабе нашли возможности для поочередной ротации бригад ВСУ
Вооруженные силы Украины нашли возможности для ротации бригад, которые выполняют боевые задачи на фронте с начала полномасштабного российского вторжения, давая им возможность отдохнуть.
Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят подписчикам ускорять, объединять и редактировать песни, компенсируя артистам и лейблам за измененные версии, транслируемые на платформе, с целью привлечения молодых пользователей и получения новых доходов.
Удар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 6 человек
В результате российского удара по Константиновке были ранены шесть гражданских лиц, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Киевлян, избивших и подожгли человека, лишат свободы сроком на 14 лет
Двух киевлян приговорили к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство после того, как они из мести избили мужчину, облили его легковоспламеняющимся веществом и подожгли.
Чиновника киевской таможни задержали на взятке
Сотрудника киевской таможни и таможенного брокера задержали за получение взятки от импортера кофе за содействие в растаможивании товаров из Колумбии и Бразилии.
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки
В Черновцах Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного Конгресса Украинцев, чтобы обсудить усиление международной поддержки и сохранение мирового внимания к Украине.