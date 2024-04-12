Армия рф ударила по вокзалу в Сумах: повреждены окна, но пути - целы

Оккупанты обстреляли вокзал в Сумах. Как сообщили в Укрзализныце, пострадавших нет, есть повреждения окон, но пути целы, передает УНН.

"В результате вражеского обстрела на вокзале станции Сумы пострадавших нет: все пассажиры и работники вокзала только что покинули укрытие. Есть повреждения вокзальных окон, но пути целы, все поезда будут прибывать и отправляться по расписанию", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате вражеского авиаудара по гражданской инфраструктуре и жилому сектору Сум, по предварительной информации, ранения получили три человека. Частично разрушена кровля нежилого здания и два административных помещения.