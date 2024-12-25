Армия рф ударила по теплоэлектростанциям ТЭС: серьезно повреждено оборудование
Киев • УНН
Российские войска совершили 13-ю массированную атаку на украинскую энергетику, повредив оборудование ТЭС ДТЭК. Энергетики начали восстановительные работы после обстрелов.
В результате массированной атаки россиян сегодня, 25 декабря, серьезно повреждено оборудование ТЭС ДТЭК, энергетики уже устраняют последствия ударов. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.
Сегодня рф осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС
Сообщается, что после окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования.
Как указали в ДТЭК, это была уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз
Напомним
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.
НЭК "Укрэнерго" объявила об ограничении электроснабжения из-за масштабной ракетной атаки 25 декабря.