Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области, есть раненый

Российские войска сегодня ударили по Новотягинке в Херсонской области, пострадал 38-летний мужчина, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.

Детали

"российская армия ударила по Новотягинке. Около 14:20 в результате обстрела населенного пункта пострадал 38-летний мужчина. У него диагностировали контузию и взрывную травму", - отметили в ОВА в Telegram.

Врачи, как сообщается, оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести. Ему оказывается медицинская помощь.

россияне более десятка раз ударили по Золотой Балке в Херсонской области: задело отделение почты, есть раненый