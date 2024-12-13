Армия рф ударила по Мирному на Харьковщине: есть пострадавшие на предприятии
Киев • УНН
В результате российской атаки по поселку Мирное в Харьковской области ранены двое работников гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура, детали разрушений выясняются.
В Харьковской области российские войска во время массированной атаки на Украину утром пятницы ударили по поселку Мирное, в результате чего ранения получили двое работников гражданского предприятия, сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты ударили по Мирному Берестинского района. По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия
По его словам, повреждена гражданская инфраструктура.
Детали относительно разрушений выясняются.
Дополнение
Энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированному удару. Энергетики работают над минимизацией последствий.