Армия рф ударила по Мирному на Харьковщине: есть пострадавшие на предприятии

ukenru
Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 100791 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 110197 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 114494 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 121123 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 178009 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 145311 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 183696 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 128019 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 113670 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 109580 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина и Великобритания провели 4-й раунд переговоров о соглашении по углублению партнерства

Украина и Великобритания провели 4-й раунд переговоров о соглашении по углублению партнерства

 • 73938 просмотра
«Целью усилий является победа": в МСЗ Украины прокомментировали принятие Берлинской декларации

«Целью усилий является победа": в МСЗ Украины прокомментировали принятие Берлинской декларации

 • 51311 просмотра
Все замороженные активы рф в Евросоюзе следует направить Украине - глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Все замороженные активы рф в Евросоюзе следует направить Украине - глава дипломатии ЕС Кая Каллас

01:15 • 63321 просмотра
Центры по "переписыванию" истории о Второй мировой войне россияне открыли на ВОТ Донецкой области

Центры по "переписыванию" истории о Второй мировой войне россияне открыли на ВОТ Донецкой области

01:28 • 56724 просмотра
Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

02:05 • 40173 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 109974 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

 • 112352 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 178007 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 183695 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 183181 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

 • 80438 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

 • 101746 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

 • 103215 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 105601 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 107654 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Армия рф ударила по Мирному на Харьковщине: есть пострадавшие на предприятии

Армия рф ударила по Мирному на Харьковщине: есть пострадавшие на предприятии

Киев  •  УНН

 • 3684 просмотра

Read in English

В результате российской атаки по поселку Мирное в Харьковской области ранены двое работников гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура, детали разрушений выясняются.

В Харьковской области российские войска во время массированной атаки на Украину утром пятницы ударили по поселку Мирное, в результате чего ранения получили двое работников гражданского предприятия, сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН

Оккупанты ударили по Мирному Берестинского района.  По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия

- написал Синегубов. 

По его словам, повреждена гражданская инфраструктура.

Детали относительно разрушений выясняются.

Дополнение

Энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированному удару. Энергетики работают над минимизацией последствий. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
kharkivХарьков