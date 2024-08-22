Армия рф ударила по Богодухову на Харьковщине: есть погибший и пятеро раненых
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли удары по городу Богодухов Харьковской области. В результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Российские оккупанты нанесли удары по городу Богодухов Харьковской области, в результате чего один человек погиб, еще пятеро - получили ранения. Об этом в четверг сообщила Харьковская ОВА, передает УНН.
Враг нанес удары по городу Богодухов. В результате обстрела один человек погиб, пятеро - получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь
Отмечается, что сейчас на местах попаданий работают оперативные службы. Информация обновляется.
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