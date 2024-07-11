Армия рф ударила дроном-камикадзе по Никопольскому району: пострадали двое пожилых людей

российские войска попали дроном-камикадзе в Покровской громаде Никопольского района, в результате чего осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Покровской громаде Никопольского района из-за попадания дрона-камикадзе пострадали два человека. Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате удара рф повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто и линия электропередач.

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