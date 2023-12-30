Армия рф обстреляла Херсонщину: зафиксировано по меньшей мере два десятка "прилетов"

Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОГА, повреждены школа, административное здание и магазин, передает УНН.

"российская армия утром обстреляла Михайловку Новоалександровской громады. По центральной части населенного пункта зафиксировано не менее двух десятков "прилетов", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, вражеским огнем повреждены школа, административное здание и магазин.

"Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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