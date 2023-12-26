Армия рф обстреляла эвакуационный поезд в Херсоне, количество пострадавших устанавливают - Зеленский

Армия рф нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Сложный день. Только что был доклад по обстрелу Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается", - сообщил Зеленский.

По его словам, на месте было много гражданских.

"Все обновления информации будут представлены соответствующими службами", - добавил Президент.

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