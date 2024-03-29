Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК

российские войска нанесли атаки по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, есть серьезные повреждения оборудования, ранены энергетики. Об этом пятницу сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь - говорится в сообщении ДТЭК.

Как отмечается, после окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий.

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По данным компании, с начала полномасштабного вторжения враг обстрелял ТЭС ДТЭК более 160 раз.

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Как указал министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время ночной атаки на Украину россияне пытались нанести удары по объектам генерации электроэнергии.