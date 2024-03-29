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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК

Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 06:37  •  17753 просмотра

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Ночью российские войска атаковали и серьезно повредили оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК. Ранен один энергетик.

российские войска нанесли атаки по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, есть серьезные повреждения оборудования, ранены энергетики. Об этом пятницу сообщили в пресс-службе компании, передает УНН

Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь

- говорится в сообщении ДТЭК.

Как отмечается, после окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий. 

Дополнение 

По данным компании, с  начала полномасштабного вторжения враг обстрелял ТЭС ДТЭК более 160 раз.

Добавим 

Как указал министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время ночной атаки на Украину россияне пытались нанести удары по объектам генерации электроэнергии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаЭкономика
dtekДТЭК
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
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