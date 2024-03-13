Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате попадания российской бомбы "Гром-Е1" в 5-этажный дом в Мирнограде в Донецкой области, 13-летняя девочка была спасена из-под завалов, сообщил в среду глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"2 человека погибли и 5 ранены в результате ночного обстрела Мирнограда. [Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку - она не получила физических травм", - отметил Филашкин в Telegram.

По его словам, россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" вчера около 23 часов - попали в 5-этажку. Всего ударом повреждены 4 дома.

"Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - указал он.

Поисковая операция на месте происшествия, по его словам, завершена.

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