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Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов
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Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов
Два человека погибли и пятеро получили ранения, когда российская бомба "Гром-Е1" попала в 5-этажный дом в Мирнограде, повредив четыре дома, а 13-летняя девочка была спасена невредимой из-под завалов.
россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и ранив трех человек.
рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие
В Сумах российский БпЛА попал в пятиэтажный жилой дом, повредив 30 квартир и разрушив 15. Спасатели из-под завалов достали 10 человек, из которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Также известно о погибших, но информация о количестве неустановленное количество.
Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в Одесской области.
За сутки рф потеряла 980 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 980 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела
За минувшие сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиаудара и 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога
47-летняя женщина умерла в больнице от ранений, полученных в результате вражеского ракетного обстрела Кривого Рога, еще 6 человек, в том числе дети, остаются в больнице в тяжелом состоянии.
150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева
150 единиц снегоуборочной техники активно работают в Киеве для обеспечения безопасных условий дорожного движения во время снегопадов, обрабатывая улицы и дороги противогололедными материалами.
Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе рязань вспыхнул пожар после того, как местные жители услышали взрывы.
Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона
Большинство жителей временно оккупированных рф территорий на юге Украины выступают против оккупации и отказываются участвовать в навязанных рф процессах, таких как "выборы" или получение российских документов.