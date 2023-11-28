Армия рф нанесла удар управляемой авиабомбой по Харьковской области, жертв нет

Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России

Финляндия ожидает увеличения количества мигрантов из таких стран, как Афганистан и Сирия, прибывающих через Россию, и рассматривает новые меры для контроля над наплывом мигрантов после того, как уже закрыла большинство пунктов въезда.