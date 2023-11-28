Армия рф нанесла удар управляемой авиабомбой по Харьковской области, жертв нет
Киев • УНН
Российские войска атаковали два района Харьковской области, причем поздно вечером в Купянском районе в результате удара управляемой бомбы были повреждены дома, но никто не пострадал. Синегубов сообщил, что военные отбили вражеские атаки, жертв среди гражданского населения нет
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли два района Харьковской области, поздно вечером попали, предварительно, управляемой авиабомбой по поселку на Купянщине, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Вчера вечером, около 23:30 враг нанес удар по поселку Ковшаровка Купянского района, предварительно управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание между жилыми домами. Повреждены фасады домов, окна и придомовая территория. Без пострадавших
Детали
В течение суток, по словам главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В частности, под вражескими ударами находились Старица и Тихое Чугуевского района, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное и Строевка Купянского района. "За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - отметил Синегубов.
"На Купянском направлении наши защитники за сутки отбили 3 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки", - сообщил глава ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, в эти сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 1 ударный БПЛА типа "Shahed-136/131", вражеский дрон уничтожен.
Армия рф нанесла удар управляемой авиабомбой по Харьковской области, жертв нет
Российские войска атаковали два района Харьковской области, причем поздно вечером в Купянском районе в результате удара управляемой бомбы были повреждены дома, но никто не пострадал. Синегубов сообщил, что военные отбили вражеские атаки, жертв среди гражданского населения нет
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