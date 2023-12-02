Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровской области
Российские войска сегодня нанесли ракетные удары по Днепровскому району в Днепропетровской области, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Враг ударил ракетами по Днепровскому району. Обошлось без погибших и пострадавших. Это самое главное. Последствия ударов сейчас уточняем
По словам главы ОВА, территорию обследуют спасатели.
Дополнение
Над Днепровским районом ночью, по словам Лысака, сбили ракету. Также ночью враг терроризировал Никопольщину обстрелами - под удар из тяжелой артиллерии попала Красногригорьевская община, без жертв.
Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району - ОВА
Российские войска нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровской области.
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