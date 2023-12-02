Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району - ОВА

Налипание мокрого снега, гололед и туман: синоптики дали прогноз на три дня

В течение следующих трех дней в Украине ожидается дождь, мокрый снег, туман и гололедица без существенного снижения температуры. На западе страны пройдут сильные осадки, а на юго-востоке - небольшой дождь.