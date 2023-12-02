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Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району - ОВА

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 08:45  •  21644 просмотра

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Российские войска нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровской области

Российские войска сегодня нанесли ракетные удары по Днепровскому району в Днепропетровской области, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Враг ударил ракетами по Днепровскому району. Обошлось без погибших и пострадавших. Это самое главное. Последствия ударов сейчас уточняем

- сообщил Лысак в Telegram.

По словам главы ОВА, территорию обследуют спасатели.

Дополнение

Над Днепровским районом ночью, по словам Лысака, сбили ракету. Также ночью враг терроризировал Никопольщину обстрелами - под удар из тяжелой артиллерии попала Красногригорьевская община, без жертв.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Армія рф завдала ракетний удар по Дніпровському району - ОВА
Russian army launches missile attack on Dnipro district - Lysak
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