Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району: четверо раненых

российские войска сегодня ударили ракетой по Днепровскому району Днепропетровской области, в результате чего, предварительно, четыре человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Враг ударил по Днепровскому району. Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четверо людей. Трое мужчин - 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина. - написал Лысак.

По его словам, все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также из-за удара рф произошли два возгорания. Информация уточняется, добавил Лысак.

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