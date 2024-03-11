Армия рф нанесла два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны в Запорожье - ОВА
Киев • УНН
Вражеские удары были нанесены по Запорожской области, данные о жертвах и повреждениях все еще оцениваются.
Российские войска нанесли два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны и в Запорожье, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Только что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Взрывы были слышны в Запорожье и Харькове.
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