Армия рф нанесла два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны в Запорожье - ОВА

Российские войска нанесли два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны и в Запорожье, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Только что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье - написал Федоров в Telegram.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Взрывы были слышны в Запорожье и Харькове.