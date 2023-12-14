Армия рф использует ракетоноситель для прикрытия ПВО в Крыму - ВМС
Киев • УНН
По словам Плетенчука, российская армия недавно пополнила состав флота за счет производства в Татарстане, где они строят малый ракетный корабль класса "Каракурт"
Малый ракетный корабль "Циклон" российская армия сейчас использует в Севастополе как прикрытие для ПВО. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"Это малый ракетный корабль, который является носителем ракет, но его используют как прикрытие воздушного пространства в пункте базирования. .... Уже два года, как он спущен на воду, но до сих пор испытания пройти не может", - рассказал спикер.
По его словам, российская армия недавно пополнила состав флота за счет производства в Татарстане, где они строят малый ракетный корабль класса "Каракурт":
"Их планово должно было быть в составе Черноморского флота рф пять единиц, три из них достраивали в Керчи: это "Циклон", который сейчас стоит на обороне Севастополя, это "Амур" и "Аскольд".
Последний, по словам Дмитрия Плетенчука, сейчас стоит на причале, его, вероятно, будут ремонтировать. Корабль "Амур" находится в Новороссийске на испытаниях и пока не входит в состав флота полноценно.
Также спикер рассказал, что ракеты "Калибр", которые изготавливают в россии, имеют от 40 до 60 элементов иностранных.
"Если брать любой современный российский корабль, то кроме железа в корпусе, пожалуй, и кабеля медного, там ничего нет своего, потому что вся микроэлектроника - иностранного производства", - добавил Дмитрий Плетенчук.
Армия рф использует ракетоноситель для прикрытия ПВО в Крыму - ВМС
По словам Плетенчука, российская армия недавно пополнила состав флота за счет производства в Татарстане, где они строят малый ракетный корабль класса "Каракурт".
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