Армия рф била по Купянску, есть повреждения

россияне за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: атаковали 36 беспилотниками

За 24 часа российские войска 151 раз атаковали Запорожскую область, в том числе с применением 36 БПЛА, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв.