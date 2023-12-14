Армия рф била по Купянску, есть повреждения
Российские войска обстреляли Купянск, повредив несколько частных домов и хозяйственных построек.
Заместитель главного исполнительного директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов рассказал о готовности компании к внедрению системы расширенной ответственности производителя
По мнению Дениса Хренова, система расширенной ответственности производителя должна быть формой самоорганизации бизнесов для координации усилий для раздельного сбора и дальнейшего ответственного обращения с отходами упаковки.
В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова
россия объявила в розыск Кирилла Буданова, главу Главного управления разведки Украины, не указав конкретных обвинений; однако ранее россия "обвиняла" его в атаках с использованием беспилотников.
россияне ночью дважды атаковали Херсон, в Одесской и Херсонской областях есть разрушения - МВД
Российские атаки на Одесскую и Херсонскую области привели к жертвам и разрушениям.
россияне за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: атаковали 36 беспилотниками
За 24 часа российские войска 151 раз атаковали Запорожскую область, в том числе с применением 36 БПЛА, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв.
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе
В Киеве, Киевской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, жителей призвали укрыться в укрытиях.
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью
министерство обороны россии утверждает, что в течение ночи сбило девять беспилотников в калужской и московской областях.
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники
Движение грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлено на пункте пропуска "Ужгород". Ранее движение было заблокировано словацкими перевозчиками 11 декабря.
По Херсонской области россияне выпустили 536 снарядов: попали по критической инфраструктуре, есть жертва
За сутки российские войска 114 раз атаковали Херсонскую область, в результате обстрелов один человек погиб и один получил ранения; объектами обстрелов стали объект критической инфраструктуры и жилые районы.
Ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшие - Кипер
Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, что привело к ранению 11 человек, в том числе 3 детей, и повреждению 11 зданий. Противовоздушная оборона сбила беспилотники