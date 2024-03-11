Армия рф атаковала окрестности Дергачей в Харьковском районе - ГВА

В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет

На фоне новых военных проверок в беларуси Центр противодействия информации отмечает, что угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси нет, поскольку россия не имеет там достаточно сил для вторжения.