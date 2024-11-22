Армия рф атаковала Днепровский район: что известно о последствиях

россияне сегодня, 22 ноября, нанесли удар по Днепровскому району, в результате чего повреждения получила инфраструктура, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

российская армия атаковала Днепровский район. Повреждена инфраструктура. Сейчас все детали уточняем. Вы же оставайтесь в безопасном месте. Не пренебрегайте тревогами. Это спасает - написал Лысак.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Днепре. В мониторинговых каналах писали об ударе баллистикой.

Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру