Армия рф атаковала Днепровский район: что известно о последствиях
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по Днепровскому району. В результате атаки повреждены инфраструктурные объекты, детали уточняются.
россияне сегодня, 22 ноября, нанесли удар по Днепровскому району, в результате чего повреждения получила инфраструктура, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
российская армия атаковала Днепровский район. Повреждена инфраструктура. Сейчас все детали уточняем. Вы же оставайтесь в безопасном месте. Не пренебрегайте тревогами. Это спасает
Ранее СМИ сообщали о взрывах в Днепре. В мониторинговых каналах писали об ударе баллистикой.
Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру22 нояб. 2024, 10:51 • 7563 просмотра