Армия рф атаковала Днепровский район: что известно о последствиях

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
11:15 • 25882 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

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"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
10:15 • 64414 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
09:50 • 107009 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

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Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
07:52 • 113433 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

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"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
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"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

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Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
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Армия рф атаковала Днепровский район: что известно о последствиях

Армия рф атаковала Днепровский район: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

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российские войска нанесли удар по Днепровскому району. В результате атаки повреждены инфраструктурные объекты, детали уточняются.

россияне сегодня, 22 ноября, нанесли удар по Днепровскому району, в результате чего повреждения получила инфраструктура, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

российская армия атаковала Днепровский район.  Повреждена инфраструктура. Сейчас все детали уточняем. Вы же оставайтесь в безопасном месте. Не пренебрегайте тревогами. Это спасает

- написал Лысак. 

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Днепре. В мониторинговых каналах писали об ударе баллистикой. 

Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру22 нояб. 2024, 10:51 • 7563 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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