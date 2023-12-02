Армия рф атаковала Авдеевку и еще 11 населенных пунктов Донецкой области, есть жертва
Российские войска 17 раз атаковали гражданские районы Донецкой области, в результате чего один мирный житель погиб и несколько были ранены, поврежден 21 дом.
Зимняя война в Украине, но последствия могут быть во всем мире - Зеленский
Президент Зеленский предупреждает, что зимняя война в Украине имеет глобальные последствия, поскольку атаки рф на украинскую инфраструктуру угрожают мировой продовольственной безопасности, включая поставки зерна.
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Вулкан Этна извергался, выбрасывая лаву и дым; его активность, которую INGV считает "нормальной", не нарушила работу аэропорта Катании.
ВСУ опубликовали кадры разрушенной Марьинки с воздуха
Вооруженные силы Украины обнародовали аэрофотоснимки разрушенного города Марьинка в Донецкой области.
Из-за непогоды без света уже почти 500 населенных пунктов, плановых отключений не предвидится - Минэнерго
497 населенных пунктов на западе Украины обесточены из-за непогоды, но плановых отключений не предвидится.
На севере от Авдеевки оккупантам продвигаться не дают - спикер 47 ОМБр
Силы обороны не дают оккупантам продвигаться на севере от Авдеевки.
Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району - ОВА
Российские войска нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровской области.
ВСУ контролируют Авдеевский коксохим - Генштаб
Российские войска активно, но тщетно пытаются взять под контроль Авдеевский коксохимический завод, который остается под контролем украинских военных.
ЦАХАЛ нанес удары по более 400 объектам в секторе Газа после возобновления боевых действий
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила более 400 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, после возобновления боевых действий.
Армия рф ночью попала в медицинское учреждение в Херсоне
Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение.