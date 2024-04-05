АРМА выставила на реализацию коллекционные часы и Maybach медведчука

Имущество бывшего нардепа виктора медведчука выставили на реализацию в Украине. Речь идет об автомобиле Maybach и 20 коллекционных наручных часов. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Агентство по розыску и менеджменту активов.

Детали

На заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, было принято решение о реализации имущества медведчука.

В АРМА отметили, что речь идет об автомобиле Maybach и 20 коллекционных наручных часов.

Срок принятия документов для участия в конкурсе продолжается до 19 апреля 2024 года. Документы подаются в соответствии с Порядком отбора на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов.

25 апреля на заседании Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов будет определен победитель, который будет реализовывать имущество медведчука на "Прозорро.Продажи".

Напомним

Ранее АРМА объявило тендер на продажу арестованного актива, находящегося за рубежом, - яхты Royal Romance, принадлежащей соратнику виктора медведчука, которая сейчас находится в порту Трогир, Хорватия.

"Политэксперту" с телеканалов медведчука сообщили о подозрении в госизмене