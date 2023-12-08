Арктический СПГ продолжает быть основным российским ископаемым топливом, которое покупает ЕС

Несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, европейские страны продолжают импортировать российский арктический сжиженный природный газ (СПГ) на рекордных уровнях, о чем свидетельствует новый отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и коалиции Business4Ukraine. Об этом пишет High North News, передает УНН.

Детали

ЕС до сих пор не вводил никаких санкций в отношении импорта СПГ, поэтому импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами континента продолжается. Согласно информации нового отчета, ЕС остается пунктом назначения для 50% российского экспорта СПГ, который ежемесячно отправляет в РФ более 1 миллиарда долларов.

СПГ был основным видом ископаемого топлива, закупленного ЕС у России в январе-ноябре 2023 года. (...) Россия почувствовала всплеск доходов от экспорта СПГ, особенно потому, что ее сжиженный природный газ остается без санкций ЕС. С декабря 2022 года до октября 2023 года половина российского экспорта СПГ на общую сумму 8,3 млрд евро была направлена на рынок ЕС - отмечается в анализе.

Следует отметить, что ЕС также способствует перевалке российского СПГ покупателям за пределами европейского континента. Более 20% ямальского СПГ проходит через терминалы в Европе, где его перегружают со специализированных судов, способных переносить лед, на обычные СПГ-танкеры для дальнейшей транспортировки.

Ключевым узлом является порт Zeebrugge, где компания Fluxys, оператор газотранспортной системы, управляет терминалом регазификации и хранения. В 2015 году компания подписала долгосрочное соглашение о хранении газа до 2035 года с "Новатэк". Соглашение позволяет принимать до 8 млн тонн СПГ, что составляет около 105 партий, через этот объект.

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Государства-члены ЕС должны немедленно запретить перевалку российского СПГ в своих портах, который далее направляется к местам назначения за пределами ЕС. Россия зависит от этих портов для логистики и хранения СПГ, который направляется в страны, не входящие в ЕС - отмечают авторы отчета.

Постепенное прекращение перевалки российского СПГ представляется легкой задачей, поскольку это усложнит экспорт СПГ из России, не влияя при этом на энергетическую безопасность ЕС. США недавно объявили о санкциях, направленных на ограничение российских усилий по перевалке, но, по словам официальных лиц ЕС, блок пока не планирует следовать их примеру.

Напомним

ЕС собирается предоставить странам-членам блока полномочия прекратить импорт газа из России и Беларуси.

Ранее УНН сообщал, что согласно информации POLITICO, новых мер, направленных против российского сжиженного природного газа не предусматривалось.