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Арктический СПГ продолжает быть основным российским ископаемым топливом, которое покупает ЕС

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 16:47  •  14156 просмотра

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ЕС продолжает импортировать российский арктический СПГ на рекордном уровне, что составляет 50% российского экспорта. На это влияет отсутствие санкций в отношении СПГ со стороны ЕС. С декабря 2022 года по октябрь 2023 года в ЕС было поставлено российского СПГ на сумму более 8,3 млрд евро.

Несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, европейские страны продолжают импортировать российский арктический сжиженный природный газ (СПГ) на рекордных уровнях, о чем свидетельствует новый отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и коалиции Business4Ukraine. Об этом пишет High North News, передает УНН.

Детали

ЕС до сих пор не вводил никаких санкций в отношении импорта СПГ, поэтому импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами континента продолжается. Согласно информации нового отчета, ЕС остается пунктом назначения для 50% российского экспорта СПГ, который ежемесячно отправляет в РФ более 1 миллиарда долларов.

СПГ был основным видом ископаемого топлива, закупленного ЕС у России в январе-ноябре 2023 года. (...) Россия почувствовала всплеск доходов от экспорта СПГ, особенно потому, что ее сжиженный природный газ остается без санкций ЕС. С декабря 2022 года до октября 2023 года половина российского экспорта СПГ на общую сумму 8,3 млрд евро была направлена на рынок ЕС

- отмечается в анализе.

Следует отметить, что ЕС также способствует перевалке российского СПГ покупателям за пределами европейского континента. Более 20% ямальского СПГ проходит через терминалы в Европе, где его перегружают со специализированных судов, способных переносить лед, на обычные СПГ-танкеры для дальнейшей транспортировки.

Ключевым узлом является порт Zeebrugge, где компания Fluxys, оператор газотранспортной системы, управляет терминалом регазификации и хранения. В 2015 году компания подписала долгосрочное соглашение о хранении газа до 2035 года с "Новатэк". Соглашение позволяет принимать до 8 млн тонн СПГ, что составляет около 105 партий, через этот объект.

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Государства-члены ЕС должны немедленно запретить перевалку российского СПГ в своих портах, который далее направляется к местам назначения за пределами ЕС. Россия зависит от этих портов для логистики и хранения СПГ, который направляется в страны, не входящие в ЕС

- отмечают авторы отчета.

Постепенное прекращение перевалки российского СПГ представляется легкой задачей, поскольку это усложнит экспорт СПГ из России, не влияя при этом на энергетическую безопасность ЕС. США недавно объявили о санкциях, направленных на ограничение российских усилий по перевалке, но, по словам официальных лиц ЕС, блок пока не планирует следовать их примеру.

Напомним

ЕС собирается предоставить странам-членам блока полномочия прекратить импорт газа из России и Беларуси.

Ранее УНН сообщал, что согласно информации POLITICO, новых мер, направленных против российского сжиженного природного газа не предусматривалось.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
Арктичний СПГ продовжує бути основним російським викопним паливом, яке купує ЄС
Arctic LNG continues to be the main Russian fossil fuel purchased by the EU
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