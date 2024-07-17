Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Сегодня в десятую годовщину сбития в небе над Украиной самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 человек, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН напомнил, благодаря каким именно экспертизам удалось доказать, что россия причастна к этому преступлению.

По его словам, расследование причин катастрофы стало международной задачей, в которой приняли участие эксперты из разных стран. Значительную часть исследований по факту катастрофы провели в Украине.

"В ходе расследования событий катастрофы в Павлограде было проведено арена-тест для моделирования подобного взрыва, который произошел с самолетом рейса "МН17". Эксперты и все участники рабочего процесса подготовили модель кабины пилотов и элементы мишенной обстановки размещались на двух отдельных исследуемых площадках. На той же локации, эксперты установили и наладили работу фото-, видео средств и 3D-сканирования объектов", - рассказал Рувин.

Директор КНИИСЭ пояснил, что в ходе реализации эксперимента специалисты ставили перед собой решение ряда задач, в частности, визуализировать влияние взрыва боевой части и ракеты на корпус самолета, подтвердить или опровергнуть определенное расчетными методами взаиморасположение самолета и ракеты в момент ее подрыва, определить область разлета поражающих элементов боевой части и ракеты, количества и плотности покрытия ими моделируемой кабины пилотов, исследовать изменения траектории полета поражающих элементов после их встречи с корпусом самолета, определить степень деформации поражающих элементов и тому подобное.

"Данные, полученные по результатам эксперимента, были использованы для уточнения места пуска и траектории ракеты, которой был сбит Боинг-777. Среди второстепенных аспектов исследовались: характер взрывной волны, выявление следов взрывчатых веществ и повреждения, аналогичные тем, которые обнаружены на самолете. Согласно выводам международной следственной группы, MH17 был сбит ракетой "земля-воздух" из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил российской федерации", добавил Александр Рувин.

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