Арахамия о проблеме ротации в армии: делают вид, что завтра война закончится

Человек не может воевать два года без ротации. И с этим нужно что-то делать. Об этом рассказал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук, передает УНН.

"Вторая дискуссия (на комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - ред.). Миллион людей "под ружьем", из них полмиллиона воюет, из них 250 тысяч воюет на первой линии, из них почти 100% без ротации. Может человек воевать два года без ротации? Не может. Давайте что-то с с этим делать. Никто ничего не делает, делают вид, что завтра война закончится. Это же не так, у нас нет ни одного сигнала, что она заканчивается", - сказал Арахамия.

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