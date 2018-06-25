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Apple готовит обновление своих беспроводных наушников - Bloomberg

Apple готовит обновление своих беспроводных наушников - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 23514 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Американская технологическая компания Apple готовит обновление своих беспроводных наушников-вкладышей AirPods. Они будут лучше подавлять окружающие звуки и покажут лучшее качество звука при воспроизведении музыки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает УНН.

По информации агентства, среди обновленных характеристик AirPods, которые увидят свет в 2019 году, — возможность работать на большем расстоянии от смартфона. При этом наушники не будут водонепроницаемыми — они смогут только защитить от дождя и пота, рассказали собеседники. В компании Apple также обсуждается предложение оснастить новые AirPods биометрическими датчиками, которые, например, будут отслеживать сердечный ритм.

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Через улучшенных характеристик AirPods станут дороже. В настоящее время беспроводные наушники стоят 159 долларов в США.

Кроме этого, рассказали источники, Apple запускает совершенно новую для себя линейку продуктов — накладные наушники, которые должны составить конкуренцию продуктам Bose Corp. и Sennheiser. Их должны были представить еще в 2018 году, однако из-за проблем с разработкой выпуск перенесли на начало 2019 м.

Как сообщал УНН, Apple представила новую операционную систему с ускорением старых iPhone.

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