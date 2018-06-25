Apple готує оновлення своїх бездротових навушників - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Американська технологічна компанія Apple готує оновлення своїх бездротових навушників-вкладишів AirPods. Вони будуть краще придушувати навколишні звуки і покажуть кращу якість звуку при відтворенні музики. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з ходом переговорів, інформує УНН.
За інформацією агентства, серед оновлених характеристик AirPods, які побачать світ у 2019 році, — можливість працювати на більшій відстані від смартфона. При цьому навушники не будуть водонепроникними — вони зможуть лише захистити від дощу і поту, розповіли співрозмовники. У компанії Apple також обговорюється пропозиція оснастити нові AirPods біометричними датчиками, які, наприклад, будуть відстежувати серцевий ритм.
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Через поліпшених характеристик AirPods стануть дорожче. В даний час бездротові навушники коштують 159 доларів у США.
Крім цього, розповіли джерела, Apple запускає абсолютно нову для себе лінійку продуктів — накладні навушники, які повинні скласти конкуренцію продуктам Bose Corp. і Sennheiser. Їх повинні були презентувати ще в 2018 році, проте через проблеми із розробкою випуск перенесли на початок 2019 го.
Як повідомляв УНН, Apple представила нову операційну систему з прискоренням старих iPhone.