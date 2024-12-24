Apple готовится к выпуску MacBook Air с чипом M4 и нового бюджетного iPad

Apple приближается к запуску обновленных моделей MacBook Air с чипом M4, который будет выпущен в начале 2025 года. Это продолжение волны новых компьютеров, которые компания представит уже на следующей неделе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Новая модель MacBook Air будет сохранять дизайн, который был представлен в 2022 году, но будет иметь новый чип M4. По словам источников, компания вскоре начнет производство новых моделей MacBook Air размером 13 и 15 дюймов, которые имеют кодовые названия J713 и J715.

Но представитель Apple отказался от комментариев.

Apple обновит все компьютеры Mac до чипов M4, что улучшит скорость работы и эффективность обработки задач, связанных с искусственным интеллектом. Это обновление будет включать новые модели MacBook Pro, Mac mini и iMac, которые будут представлены уже на следующей неделе.

MacBook Air с чипами M4 появятся после декабрьского обновления программного обеспечения. Новые модели планируется выпустить между январем и мартом 2025 года.

Последнее обновление MacBook Air с чипом M3 произошло в марте 2023 года, а в июне компания выпустила 15-дюймовую версию с чипом M2.

Релиз нового Mac Studio, ориентированного на профессионалов, был отложен. Эта модель, которая не имеет встроенного экрана, теперь появится между мартом и июнем 2025 года.

Также компания работает над версией Mac Pro с чипом M4, которая станет самым дорогим компьютером Apple.

Чипы M4 принесут значительные обновления для Mac Studio и Mac Pro, в частности технологию трассировки лучей для улучшения графики в играх. Они также усовершенствуют Neural Engine, отвечающий за обработку задач искусственного интеллекта в новой платформе Apple Intelligence.

В тот же весенний период компания планирует выпустить новые модели iPhone SE, iPad Air и усовершенствованные клавиатуры для iPad. Также ожидается выход бюджетных моделей iPad 11-го поколения с кодовыми названиями J481 и J482.

Искусственный интеллект станет важной составляющей новинок Apple. Недавно компания выпустила обновленный iPad mini, поддерживающий Apple Intelligence Bloomberg Terminal.

Ожидается, что новые Mac продемонстрируют возможности чипа M4 в области искусственного интеллекта.

Новые модели iMac и MacBook Pro будут выглядеть подобно предыдущим версиям, а Mac mini получит первое внешнее обновление за более чем десять лет, став компактнее и похожим на Apple TV.

Apple также организует демонстрации новых Mac для видеокреаторов, в частности в Лос-Анджелесе. Отсутствуют крупные мероприятия в Купертино, как это было для презентации iPhone 16 в сентябре.

Компания также работает над новыми моделями iPhone для 2024 года, включая более тонкую версию iPhone 16 Plus. Кроме того, планируется выпуск нового домашнего устройства с маленьким квадратным экраном в 2025 году в рамках стратегии на рынке умного дома.

Напомним,

Apple Watch теряет лидерство на рынке носимых устройств.