В АПЛ рассмотрели вариант сокращения времени поединков после восстановления турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Великобритании предложили сокращение продолжительности футбольных поединков для более короткого срока завершения приостановленного сезона, информирует УНН со ссылкой на BBC News.
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тейлор рассказал о большом количестве идей для восстановления турнира после пандемии коронавируса.
“Нужно подождать, там посмотрим. Я говорю о протоколе, который должен быть представлен вскоре, и о будущем. Мы не можем предсказать будущее, но мы можем предлагать идеи. Больше замен, таймы меньше, чем 45 минут, нейтральные стадионы. Очень много идей имеем”, — подчеркнул Тейлор.
Примечательно, что представители Премьер-лиги встретятся 11 мая, чтобы обсудить дальнейшие планы.
Добавим также, Премьер-лига была приостановлена с 13 марта из-за пандемии коронавируса, но все клубы намерены сыграть 92 последних матча сезона 2019-20 годов, когда это станет безопасно.