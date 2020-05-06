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В АПЛ рассмотрели вариант сокращения времени поединков после восстановления турнира

Киев • УНН

 • 10093 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Великобритании предложили сокращение продолжительности футбольных поединков для более короткого срока завершения приостановленного сезона, информирует УНН со ссылкой на BBC News.

В АПЛ рассмотрели вариант сокращения времени поединков после восстановления турнира

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тейлор рассказал о большом количестве идей для восстановления турнира после пандемии коронавируса.

“Нужно подождать, там посмотрим. Я говорю о протоколе, который должен быть представлен вскоре, и о будущем. Мы не можем предсказать будущее, но мы можем предлагать идеи. Больше замен, таймы меньше, чем 45 минут, нейтральные стадионы. Очень много идей имеем”, — подчеркнул Тейлор.

Примечательно, что представители Премьер-лиги встретятся 11 мая, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Добавим также, Премьер-лига была приостановлена с 13 марта из-за пандемии коронавируса, но все клубы намерены сыграть 92 последних матча сезона 2019-20 годов, когда это станет безопасно.

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