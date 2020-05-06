В АПЛ розглянули варіант скорочення часу поєдинків після відновлення турніру

Виконавчий директор Асоціації професійних футболістів Гордон Тейлор розповів про велику кількість ідей задля відновлення турніру після пандемії коронавірусу.

“Потрібно почекати, там побачимо. Я говорю про протокол, який повинен бути представлений незабаром, і про майбутнє. Ми не можемо передбачити майбутнє, але ми можемо пропонувати ідеї. Більше замін, тайми менші, аніж 45 хвилин, нейтральні стадіони. Дуже багато ідей маємо”, — наголосив Тейлор.

Примітно, що представники Прем’єр-ліги зустрінуться 11 травня аби обговорити подальші плани.

Додамо також, Прем’єр-ліга була призупинена з 13 березня через пандемію коронавіруса, але всі клуби мають намір відіграти 92 останні матчі сезону 2019-20 років, коли це стане безпечно.