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Апелляционный суд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста А.Ефремова

Апелляционный суд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста А.Ефремова

Киев • УНН

 • 6434 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня Апелляционный суд города Киева рассмотрит жалобу на продление ареста экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова, передает УНН со ссылкой на информацию суда.

В пятницу 20 января в 10:00 Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу защиты на решение Печерского райсуда от 24 ноября 2016 года о продлении содержания под стражей А.Ефремова.

Напомним, 24 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения экс-нардепу Партии регионов Александру Ефремову в виде ареста еще на 60 суток, до 22 января 2017 года.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.

ГПУ инкриминирует А.Ефремову ряд преступлений, а именно совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской (ч. 5 ст . 27, ст. 341 УК Украины).

Уголовное производство в отношении А.Ефремова передано на рассмотрение Старобельского районного суда Луганской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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