Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы по делу Н.Мартыненко на 12 мая

Апелляционную жалобу, по сообщению судей, было перенесено на 10 часов 12 мая из-за того, что от Соломенского суда не поступили материалы по делу Н.Мартыненко.

Как сообщал УНН, САП подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам суд отдал 22 апреля.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали экс-нардепа Н.Мартыненко.

Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.