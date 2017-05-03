Апеляційний суд переніс розгляд скарги у справі М.Мартиненка на 12 травня (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Апеляційний суд міста Києва переніс скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку на 10 годину 12 травня, передає кореспондент УНН.
Апеляційну скаргу, за повідомленням суддів, було перенесено на 10 годину 12 травня через те, що від Солом'янскього суду не надійшли матеріали у справі М.Мартиненка.
Як повідомляв УНН, САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам суд віддав 22 квітня.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали екс-нардепа М.Мартиненка.
Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.