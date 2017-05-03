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Апеляційний суд переніс розгляд скарги у справі М.Мартиненка на 12 травня (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Апеляційний суд міста Києва переніс скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку на 10 годину 12 травня, передає кореспондент УНН.

Апеляційний суд переніс розгляд скарги у справі М.Мартиненка на 12 травня (доповнено)

Апеляційну скаргу, за повідомленням суддів, було перенесено на 10 годину 12 травня через те, що від Солом'янскього суду не надійшли матеріали у справі М.Мартиненка.

Як повідомляв УНН, САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам суд віддав 22 квітня.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали екс-нардепа М.Мартиненка.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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