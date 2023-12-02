Апелляционный суд постановил, что Трамп может нести гражданскую ответственность за нападение на Капитолий 6 января

Апелляционный суд округа Колумбия США считает, что экс-президент США Дональд Трамп может быть привлечен к гражданской ответственности за действия толпы, напавшей на Капитолий 6 января 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Через несколько часов после того, как апелляционный суд постановил, что полицейские могут подать в суд на Трампа из-за травм, полученных ими во время беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, судья, курирующий его уголовное дело по обвинениям в подрыве выборов в Вашингтоне, постановил, что у него нет защиты от преследования как бывшего президента - сказано в сообщении.

Детали

Апелляционный суд округа Колумбия США заявил, что Трамп по-прежнему может пользоваться иммунитетом от гражданского иска за официальные действия, которые он совершил как президент.

Но в единодушном мнении, написанном главным судьей Шри Сринивасаном, суд уже согласился, что "его кампания по переизбранию не является официальным президентским актом".

Сообщается, что оба решения, вероятно, будут немедленно обжалованы.

Представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что эти решения "создают опасные прецеденты, которые нанесут ущерб будущим президентским администрациям", добавив, что "Трамп будет продолжать бороться за Америку и американцев, в том числе оспаривая эти неправомерные решения в судах высшей инстанции".

Напомним

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2020 года. Победу одержал демократ Джо Байден.

Трамп выступил возле Белого дома перед участниками многотысячной манифестации в его поддержку и заявил, что не признает поражения на выборах. После завершения акции многие участники направились к зданию Конгресса.

Во время столкновений в Капитолии несколько правоохранителей получили ранения, около 50 демонстрантов были задержаны. По меньшей мере четыре участника протестов погибли, в том числе женщина, в которую стреляла полиция.

По меньшей мере 535 американцам были предъявлены обвинения в штурме Капитолия.

Байден назвал захват правительственных зданий в Вашингтоне мятежом.