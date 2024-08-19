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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Антикоррупционер Шабунин фактически признался, что оформлял фиктивные "командировки" из армии в НАПК – СМИ

Антикоррупционер Шабунин фактически признался, что оформлял фиктивные "командировки" из армии в НАПК – СМИ

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 13:38  •  14488 просмотра

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Антикоррупционер Виталий Шабунин фактически подтвердил, что письма о его командировке из армии в НАПК были фиктивными. НАБУ открыло уголовное производство в отношении экс главы НАПК и его экс-заместителя за подписание этих писем.

Антикоррупционер Виталий Шабунин фактически признал, что письма о его командировках из армии в НАПК были фиктивными. Об этом пишет журналист Владимир Бойко.

"Оказывается, Новиков и Сытник (эксруководители НАПК) изготовляли письма на имя командира воинской части с просьбой прикомандировать солдата Шабунина в НАПК не для того, чтобы помочь уклониться от военной службы, а с целью обеспечить водителю-электрику Шабунину… "доступ к южному и восточному фронтам", – пишет Бойко.

Антикоррупционер рассказывал СМИ, что хотел получить свободу передвижения.

"Примечательно, что сам Шабунин фактически подтвердил фиктивность этих писем. Но в секретную миссию солдата Шабунина на "южном и восточном фронтах" не поверил ни судья ВАКС, ни в самом НАПК после увольнения оттуда его друзей", – отмечает "Закон и бизнес".

Издание также приводит ответ НАПК, в котором указано, что агентству ничего не известно о прикомандированном к нему Шабунине и его задачах.

При этом в своей воинской части солдаты Шабунин и Шерембей (соучредитель благотворительного фонда "Пациенты Украины") в 2022-2023 годах фиктивно числились на службе среди около 20 других "мертвых душ". И, как утверждают бойцы этого батальона, часть зарплат переводили командиру в/ч за то, чтобы уклоняться от службы и проживать дома.

Напомним, НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением экс-председателем НАПК Александром Новиковым и его экс-заместителем Артемом Сытником, которые подписывали письма о липовых командировках Шабунина в НАПК.

Ранее Командование Сил ТрО обращалось в ГБР с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" Шабунин, за предоставление незаконных командировок и выплат.

А ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.

От службы в армии, по данным СМИ, уклоняются также многие другие журналисты и антикоррупционеры. Среди них и Юрий Бутусов, который ранее публично обещал идти служить на передовую, а сейчас оформил отсрочку от мобилизации, как отец трех дочерей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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