Анонсирован выход нового документального фильма о Денисе Монастырском "Незавершенный полет". Картина снята к годовщине трагедии, которая произошла 18 января 2023 года в Броварах недалеко от здания детского сада, где в результате падения вертолета, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел Украины, погиб глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Фильм посвящен исследованию феномена экс-министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского - его ценностных ориентиров и приоритетов, необычного стиля руководства, реформаторских идей, которые он смог запустить до войны, а также жестких, нередко контроверсионных решений, которые тот инициировал с началом полномасштабного вторжения рф для обороны нашего государства.

Среди спикеров фильма: Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, Жанна Монастырская, Алексей Резников, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Антон Геращенко, Виктор Андрусив, Александр Мартыненко и многие другие.

Всего для ленты записано около 40 интервью с коллегами, друзьями и родными Монастырского, сквозь воспоминания которых открываются различные аспекты жизни главного героя, его увлечения, сомнения, жизненная философия и принципы, которым он следовал.

Денис Монастырский был нетипичным украинским чиновником, он увлекался буддизмом и любил ходить в горы, собственноручно восстанавливал архитектурные памятники.

Денис Монастырский стал уникальным явлением в украинской системе власти, а его команда, часть которой погибла вместе с ним в авиакатастрофе, фактически олицетворяла необычную для украинской власти идею этического лидерства.

Создателями ленты выступили друзья и единомышленники Дениса, которые видят своей миссией стимулирование общественного запроса именно на таких политиков, как Монастырский.

Фильм создан за счет дружественного краудфандинга.

Автор идеи фильма Ростислав Смирнов, соучредитель батальона "Добробат" и советник экс-министра, комментирует: "Я никогда не видел Дениса без улыбки, он всегда был очень легкий, рассудительный, никогда не принимал поспешных решений. Чтобы я не предложил, тот всегда говорил: "Я подумаю". Когда я впервые зашел в его кабинет, еще не зная Дениса, он взялся проводить мне экскурсию, рассказывал, что здесь и как. Показал свое хобби - настольный футбол. С ним можно было общаться часами, вообще не замечая времени - легко и интересно. Именно благодаря таким людям, как Денис, которые в первые дни стояли бок о бок со всеми, нам удалось сохранить страну. Это было сложно. И вот тогда было минимум публичности, максимум работы. Как раз об этом народ должен знать".

Режиссер Николай Короткий так говорит о замысле ленты: "Наш месседж - это политик 2.0. То, к чему мы еще не созрели в политическом руководстве. Денис - будто из будущего, или пришел в нашу жизнь, чтобы задать высокую планку. Искусство для Монастырского было на первом плане, во всех сферах жизни он был, во-первых, деятелем искусства. Глубокие юридические и политические знания, а также желание работать на общественное благо и делали его политиком будущего. В своем видео-дневнике он отмечает, что надо спасать культуру, потому что это будет единственное, что сможет даже из пепла воссоздать государство. Фильм полон стихов и цитат, а сквозной сюжет построен вокруг лепки скульптуры Божьей Матери. Именно такая пятиметровая скульптура авторства Алексея Леонова размещена в Софии Киевской при содействии Дениса".

Сценарист Дмитрий Терновой добавляет: "Денис Монастырский - это политик новой формации для Украины. Глубокая, целостная, сильная личность, которая сознательно пришла на государственную службу, чтобы служить гражданам, менять к лучшему жизнь украинского общества. Монастырский и воспринимал эту должность как настоящую жертвенность со своей стороны, потому что это абсолютно разрушало его привычный ритм жизни, шло вопреки интересам семьи, его собственным интересам и увлечениям. Это на самом деле удивительная история о том, как честный человек заходит в жесткую структуру и не ломается в ней, а трансформирует ее изнутри, "заражает" эту систему собственными идеями, видениями, ценностями".

СПРАВКА

Автор идеи - Ростислав Смирнов

Продюсер - Людмила Бно-Айриян

Режиссер - Николай Короткий

Сценарист - Дмитрий Терновый

Операторы-постановщики - Денис Нилогов, Федор Гострый

Монтаж - Виктор Гринчук

Композитор - Александр Бурмицкий

Графика и дизайн - Андрей Шарыпин

Креативный продюсер - Михаил Бно-Айриян

Производством занималась компания Bno-Airiian Production.

Релиз фильма "Незавершенный полет" состоится на платформе YouTube 18 января 2024 года.

Предпоказ ленты для представителей медиа состоится на широком экране в Киеве - следите за нашими новостями и рассылками.