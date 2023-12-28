Анонсирован выход нового документального фильма о Денисе Монастырском "Незавершенный полет"
Киев • УНН
Анонсирован выход нового документального фильма о Денисе Монастырском "Незавершенный полет"
Анонсирован выход нового документального фильма о Денисе Монастырском "Незавершенный полет". Картина снята к годовщине трагедии, которая произошла 18 января 2023 года в Броварах недалеко от здания детского сада, где в результате падения вертолета, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел Украины, погиб глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
Фильм посвящен исследованию феномена экс-министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского - его ценностных ориентиров и приоритетов, необычного стиля руководства, реформаторских идей, которые он смог запустить до войны, а также жестких, нередко контроверсионных решений, которые тот инициировал с началом полномасштабного вторжения рф для обороны нашего государства.
Среди спикеров фильма: Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, Жанна Монастырская, Алексей Резников, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Антон Геращенко, Виктор Андрусив, Александр Мартыненко и многие другие.
Всего для ленты записано около 40 интервью с коллегами, друзьями и родными Монастырского, сквозь воспоминания которых открываются различные аспекты жизни главного героя, его увлечения, сомнения, жизненная философия и принципы, которым он следовал.
Денис Монастырский был нетипичным украинским чиновником, он увлекался буддизмом и любил ходить в горы, собственноручно восстанавливал архитектурные памятники.
Денис Монастырский стал уникальным явлением в украинской системе власти, а его команда, часть которой погибла вместе с ним в авиакатастрофе, фактически олицетворяла необычную для украинской власти идею этического лидерства.
Создателями ленты выступили друзья и единомышленники Дениса, которые видят своей миссией стимулирование общественного запроса именно на таких политиков, как Монастырский.
Фильм создан за счет дружественного краудфандинга.
Автор идеи фильма Ростислав Смирнов, соучредитель батальона "Добробат" и советник экс-министра, комментирует: "Я никогда не видел Дениса без улыбки, он всегда был очень легкий, рассудительный, никогда не принимал поспешных решений. Чтобы я не предложил, тот всегда говорил: "Я подумаю". Когда я впервые зашел в его кабинет, еще не зная Дениса, он взялся проводить мне экскурсию, рассказывал, что здесь и как. Показал свое хобби - настольный футбол. С ним можно было общаться часами, вообще не замечая времени - легко и интересно. Именно благодаря таким людям, как Денис, которые в первые дни стояли бок о бок со всеми, нам удалось сохранить страну. Это было сложно. И вот тогда было минимум публичности, максимум работы. Как раз об этом народ должен знать".
Режиссер Николай Короткий так говорит о замысле ленты: "Наш месседж - это политик 2.0. То, к чему мы еще не созрели в политическом руководстве. Денис - будто из будущего, или пришел в нашу жизнь, чтобы задать высокую планку. Искусство для Монастырского было на первом плане, во всех сферах жизни он был, во-первых, деятелем искусства. Глубокие юридические и политические знания, а также желание работать на общественное благо и делали его политиком будущего. В своем видео-дневнике он отмечает, что надо спасать культуру, потому что это будет единственное, что сможет даже из пепла воссоздать государство. Фильм полон стихов и цитат, а сквозной сюжет построен вокруг лепки скульптуры Божьей Матери. Именно такая пятиметровая скульптура авторства Алексея Леонова размещена в Софии Киевской при содействии Дениса".
Сценарист Дмитрий Терновой добавляет: "Денис Монастырский - это политик новой формации для Украины. Глубокая, целостная, сильная личность, которая сознательно пришла на государственную службу, чтобы служить гражданам, менять к лучшему жизнь украинского общества. Монастырский и воспринимал эту должность как настоящую жертвенность со своей стороны, потому что это абсолютно разрушало его привычный ритм жизни, шло вопреки интересам семьи, его собственным интересам и увлечениям. Это на самом деле удивительная история о том, как честный человек заходит в жесткую структуру и не ломается в ней, а трансформирует ее изнутри, "заражает" эту систему собственными идеями, видениями, ценностями".
СПРАВКА
Автор идеи - Ростислав Смирнов
Продюсер - Людмила Бно-Айриян
Режиссер - Николай Короткий
Сценарист - Дмитрий Терновый
Операторы-постановщики - Денис Нилогов, Федор Гострый
Монтаж - Виктор Гринчук
Композитор - Александр Бурмицкий
Графика и дизайн - Андрей Шарыпин
Креативный продюсер - Михаил Бно-Айриян
Производством занималась компания Bno-Airiian Production.
Релиз фильма "Незавершенный полет" состоится на платформе YouTube 18 января 2024 года.
Предпоказ ленты для представителей медиа состоится на широком экране в Киеве - следите за нашими новостями и рассылками.
Анонсирован выход нового документального фильма о Денисе Монастырском "Незавершенный полет"
Анонсирован выход нового документального фильма о Денисе Монастырском "Незавершенный полет".
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