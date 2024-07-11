В напряженном полуфинальном противостоянии чемпионата Европы-2024 сборная Англии по футболу одержала победу над Нидерландами со счетом 2:1, поэтому обеспечила себе место в финале турнира. Об этом сообщает England в X, передает УНН.

Детали

Сборная Англии по футболу завоевала право выйти в финал чемпионата Европы-2024, победив в полуфинальном поединке Нидерланды со счетом 2:1.

Мы это сделали!

"Три Льва" второй раз подряд вышли в финал ЕВРО... и в нашей истории - Англия.

Начало матча удачно началось для сборной Нидерландов, когда Хави Симонс на 7-й минуте открыл счет во встрече впечатляющим ударом. Однако ответ "Трех львов" (сборная Англии) не заставил себя ждать: на 18-й минуте Гарри Кейн заработал пенальти и сам его реализовал.

Нидерланды попали в неудобную ситуацию в середине первого тайма, когда их основной форвард Депай получил травму. После перерыва обе команды продемонстрировали хорошую игру, но преимущество принадлежало англичанам. Хотя гол Сака был отменен из-за офсайда, "Три льва" все же сумели забить победный мяч еще в основное время.

Замены введенные во время игры для Англии оказались совершенными: Палмер отдал ассист на Уоткинса, а тот точным ударом принес своей команде путевку в финал со счетом 2:1.