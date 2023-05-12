Андрей Довбенко: решение ВАКС о заочном расследовании в отношении меня является незаконным и абсолютно безосновательным

Детали

«Ни я, ни команда моей защиты не согласны с таким решением, потому что оно является незаконным и абсолютно безосновательным», - написал Довбенко на своей странице в Facebook.

Юрист заявил о намерениях отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека.

«Абсурдность ситуации в том, что я участвовал в этом заседании ВАКС лично, через видеосвязь. А такая специальная форма расследования как заочное предназначена только для лиц, местонахождение которых неизвестно. И вообще превращение исключительной процедуры в формальность, «потому что следствию так удобно», вызывает много вопросов. Всегда, когда зарубежные коллеги слышат «in absentia», это их очень настораживает, потому что дает место и основания для злоупотреблений», – отметил юрист.

«Я не скрываюсь. Проживаю в Великобритании более 3 лет – переехал задолго до так называемого «вручения» подозрения (первого, второго, может уже третьего, немного сбился со счета). Стою на консульском учете в Посольстве Украины. Следствию и суду прекрасно известно место моего нахождения. Десятки раз я обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий. Просил меня допросить. Однако все мои заявления и ходатайства остались без ответа. Вывод из этих заседаний у меня один: целью такого заочного расследования является мое фактическое устранение от дела», – уверен Андрей Довбенко.

«Повлияет ли это на объективность и полноту следствия? К сожалению, это не является целью правоохранителей, а значит вопрос – риторический. Очевидно одно – я готовлюсь отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. Некоторые украинские двери для моей защиты закрылись, международные – открылись», - написал он.

Ранее Андрей Довбенко неоднократно заявлял, что готов дать показания по делу через видеосвязь, но детективы НАБУ безосновательно игнорируют требования закона и не желают допросить его единственно возможным способом.

НАБУ объявило в розыск Довбенко в начале 2023 года. 12 мая САП сообщила, что «следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении лица, которое обоснованно подозревается в организации растраты арестованного имущества на 485 млн грн».