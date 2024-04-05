Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Чрезмерное количество налогов и их администрирование являются ключевыми проблемами действующей налоговой системы в Украине, что может в дальнейшем способствовать еще большей тенизации экономики. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Сейчас основная проблема украинской налоговой системы - это чрезмерная нагроможденность налоговых платежей. У нас сегодня 135 видов различных налоговых взысканий, и это очень демотивирует предпринимательскую деятельность, стимулирует тенизацию, что у нас и происходит - отметил Новак.

По его словам, около 50% украинской экономики находится "в тени", и это - прямое следствие такой слишком накопленной взысканиями налоговой системы Украины. "Поэтому ключевая задача в налоговой реформе, если бы она осуществлялась, это резкое уменьшение количества налоговых взысканий. Их чрезмерное количество - это ключевая проблема нашей налоговой системы", - считает Новак.

В то же время эксперт добавил, что сравнительно небольшие налоговые ставки налога на прибыль и налога на доходы физлиц, единого налога, акцизов можно считать преимуществом действующей налоговой системы. Но их количество и администрирование - это большие ее недостатки.

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Новак считает, что основными вызовами из-за такой налоговой политики является дальнейшая тенизация украинской экономики, практика каких-то ограничений экономической деятельности, запретов на определенные виды деятельности, в том числе связанных с военным положением.

"То есть есть вещи какие-то объективные, а есть субъективные, скажем так, наслоения неэффективной налоговой политики. Опять вернулась практика взяток в налоговой службе налоговикам. То есть цифровизация нашей жизни почему-то еще не дошла до предпринимательской деятельности, и в частности до налоговой системы", - уточнил он.

Напомним

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.