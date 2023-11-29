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Амбассадоры винного вкуса: Парижская премьера Villa UA

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 14:30  •  1075 просмотра

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Премьера Villa UA на "Vine & Wine in Resistance"

VILLA UA продемонстрировала свою устойчивость и потенциал во время уникального события "Vignoble et Vin en Résistance", которое состоялось в Париже благодаря совместным усилиям посольства Украины во Франции, Министерства иностранных дел Украины, корпорации "Укрвинпром" и партнерству с Nazovni.

Страницы истории украинской винодельческой отрасли открылись должным образом во время "Vine & Wine in Resistance": участники мероприятия имели возможность ознакомиться с видеоматериалами, которые иллюстрировали жизнь наших виноделов во время тяжелых времен, и процессом восстановления украинских винных хозяйств.

Это мероприятие было большим, чем просто презентация вин. Это было путешествие в прошлое, которое подарило Франции лучшие образцы украинского вина.

На мероприятии все участники впервые имели возможность оценить вина известных украинских марок, включая вина Villa UA, которые были отобраны дегустационной комиссией как "Амбассадорские вина 2023" и представлены в Дипломатической академии Украины при МИД Украины.

Презентация в Украинском культурном центре в Париже была важным шагом для украинской винодельческой отрасли. Она помогла открыть миру многообразие винного вкуса Украины и поразить гостей своей аутентичностью.

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На этом событии присутствовали не только журналисты и представители известных гастрономических изданий, но и дипломаты, рестораторы, специалисты Международной организации винограда и вина (OIV). Господин Jean Lanotte (Жан Ланот), новоназначенный советник Франции по сельскохозяйственным вопросам в Украине, по достоинству оценил великолепные образцы сухого вина Villa UA - Chardonnay Sauvignon. 

Во время презентации было отмечено, что это событие - это только начало, следующий шаг - сотрудничество украинской винодельческой отрасли и мира. Цель: популяризация украинских вин и содействие их экспорту.

Вкус может быть сильнее, чем слова, и вина от Villa UA - это живой пример, который отражает отвагу и волевой дух наших виноделов. Украинское вино, несмотря ни на что, приумножает свою славу и обогащает вкусовые впечатления. Villa UA преодолела все вызовы и готова подарить миру еще больше вкусовых открытий.

Благодаря усилиям многих людей есть возможность экспортировать и представить миру винодельческие достижения с именем "Villa UA".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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