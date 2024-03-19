Amazon дарит 6 000 планшетов и электронных книг для украинских учеников

Amazon передал около 6 тысяч планшетов и электронных книг для украинских школьников. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, в рамках инициативы "Laptops for Ukraine" Украина получила 4 950 цифровых устройств, включая планшеты и электронные книги. Эти устройства будут распределены между десятью областями, где ученики учатся в формате смешанного и дистанционного обучения. Больше всего устройств получат ученики из Харьковской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, где получение знаний происходит исключительно онлайн.

Кроме того, компания Amazon в рамках Коалиции девайсов передаст еще 700 девайсов.

Несмотря на все вызовы дети имеют право на качественное образование. Если нет возможности учиться офлайн - школьников надо обеспечить техникой для обучения, чтобы они не брали у родителей телефоны, чтобы зайти на уроки. Усиленно и последовательно работаем с международными партнерами и привлекаем все возможные ресурсы, чтобы дать детям возможность нормально учиться - заявил Михаил Федоров.

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