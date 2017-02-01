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Альтернативы антрацитовому углю сегодня нет, - премьер

Альтернативы антрацитовому углю сегодня нет, - премьер

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. На сегодняшний день альтернативы антрацитовому углю нет. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Вопрос об угле я не хочу политизировать. Я хочу сказать только то, что есть на самом деле. Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля. 9 млн - антрацитового угля. Это угля производится в недрах Украины, но на временно неконтролируемых территориях ", - указал В.Гройсман.

"Предприятия, которые его добывают, платят налоги в Украине. Наша задача сегодня - производить электроэнергию для украинцев и тепло. Для этого нужен уголь и мы никуда от этого не денемся. Если кто-то считает, что может дать другой вариант угля пожалуйста, я только это приветствую ", - добавил премьер.

"Поставляется из Южной Африки, из других стран, но я подчеркиваю, что задание премьер-министра и правительства в обеспечении, в том числе и электроэнергией украинских граждан. Я категорически против любой контрабанды. Я категорически против нарушения законодательства, но я за то, чтобы не спекулировать ситуациями, связанными с национальной безопасностью нашей страны ... Я подчеркиваю, что сегодня альтернативы антрацитовому углю нет "- заявил он.

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Донецкой ВГА Евгений Вилинский заявил, что в Авдеевке запустят мощный генератор для обеспечения города теплом. Сейчас Авдеевский коксохимический завод смог повысить температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов. Также два цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и существуетт угроза гуманитарной катастрофы.

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