Альтернативи антрацитовому вугіллю сьогодні немає - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На сьогоднішній день альтернативи антрацитовому вугіллю немає. Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Питання про вугілля я не хочу політизувати. Я хочу сказати тільки те, що є насправді. Україна споживає 24 мільйона тон енергетичного вугілля. 9 мільйонів — антрацитового вугілля. Це вугілля виробляється в надрах України, але на тимчасово неконтрольованих територіях,” — вказав В.Гройсман.
“Підприємства, які його добувають, сплачують податки в Україні. Наше завдання сьогодні — виробляти електроенергію для українців і тепло. Для цього потрібне вугілля і ми нікуди від цього не подінемось. Якщо хтось вважає, що може дати інший варіант вугілля будь ласка, я тільки це вітаю,” — додав прем’єр.
“Постачайте з Південної Африки, з інших країн, але я наголошую на тому, що завдання прем’єр-міністра та уряду у забезпеченні, у тому числі, й електроенергією українських громадян. Я категорично проти будь-якої контрабанди. Я категорично проти порушення законодавства, але я за те, щоб не спекулювати ситуаціями, пов’язаними з національною безпекою нашої країни... Я наголошую на тому, що сьогодні альтернативи антрацитовому вугіллю немає,” — заявив він.
Як повідомляв УНН, перший заступник голови Донецької ВГА Євген Вілінський заявив, що в Авдіївці запустять потужний генератор для забезпечення міста теплом. Наразі Авдіївський коксохімічний завод зміг підвищити температуру теплоносія у тепломережі до 44 градусів. Також два цеха Авдіївського коксохімічного заводу законсервовані.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.