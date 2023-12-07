Алиев объявил внеочередные выборы президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Об этом говорится в сообщении на сайте президента страны, пишет УНН.

Поручаю Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики, - говорится в сообщении.

Детали

Согласно законодательству, очередные президентские выборы должны были состояться в 2025 году. В Азербайджане президент избирается на семилетний срок, такая поправка была внесена в Конституцию на референдуме в 2016 году. Ранее президент избирался на пятилетний срок.

Напомним

Последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они также были внеочередными.

В том году впервые в Азербайджане был проведен электронный экзит-полл. Победу на выборах в четвертый раз подряд одержал действующий президент страны Ильхам Алиев с 86,53% голосов.

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